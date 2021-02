José Poças: "Estamos a tratar dos doentes de forma indigna"

O diretor do Serviço de Infecciologia do Centro Hospitalar de Setúbal e ex-coordenador da Comissão de Crise da Covid-19 nesta unidade confessa nesta entrevista que há muita gente a morrer nos hospitais sem que os médicos tenham tempo ou meios para os acudir.

José Poças é médico há mais de 30 anos, já dirigiu o serviço de urgência, e diz que a forma como os doentes estão atualmente a ser tratados é indigna, como se tivéssemos recuado ao mais obscuro primitivismo. As memórias dos dois dias mais terríveis da sua vida como médico levaram-no a escrever uma carta aberta à ministra da Saúde em que avisa: «Depois de passada a tormenta, logo será tempo para se fazer o balanço e se apurarem responsabilidades».

A sua carta a Marta Temido foi um ato de desobediência civil?

Assumo que é um ato de desobediência em relação a um comportamento reiterado que pretendeu esconder a realidade desta pandemia. Não faço um balanço positivo da atuação da ministra da Saúde nem de António Costa durante esta pandemia. Para mim, tirar-lhe uns minutos de sono para os fazer pensar duas vezes já é importante.

Por que acha que o Governo optou por fazer um stand by no Estado de Emergência durante o Natal? Foi um gesto de consolo para com os portugueses saturados do confinamento ou um ato político?

Não há dúvida de que a abertura durante o Natal foi um ato político baseado nos interesses do primeiro-ministro para se manter em alta na projeção das sondagens. Há erros cometidos na primeira fase que são compreensíveis, pois estávamos a lidar com o desconhecido. Mas desde o verão que a maioria dos epidemiologistas previu o que está a acontecer agora e o Governo foi imprevidente. Preferiu adocicar as coisas e meter a economia à frente do interesse sanitário. Eu percebo que não há saúde sem economia, nem economia sem saúde. Mas o que estava em primeiro lugar era o que estava a escavacar tudo: a pandemia.

No início da sua carta, cita o poeta e ensaísta novecentista Henry David Thoreau: «Diz o que tens a dizer, não o que deverias». Este autor defende que o homem não pode deixar que os governos controlem a sua consciência, muito menos que se transformem em agentes de injustiça. Foi isso que o levou a romper o silêncio. Achou que, se não o fizesse, se tornava cúmplice?

Eu escrevi essa carta num sábado de madrugada, após ter saído do Serviço de Urgência do hospital. Havia pessoas sentadas há dias em cadeiras, à espera de uma vaga na enfermaria ou de uma maca. Havia três vezes mais doentes do que o espaço comportava – uma situação que nunca imaginei ser possível e eu já estive em muitas urgências caóticas. Foi uma experiência tão má, tão horrível, que, para que os doentes percebessem que os médicos estavam solidários com eles e com o seu sofrimento, decidi dar-lhes voz. Escrever foi a minha forma de dar conforto àqueles que não têm voz. Escrevi para tentar tirar o sono àqueles que estavam calados, àqueles que não disseram que se queriam ir embora, mas se calhar queriam, àqueles que não me perguntaram porque é que o vizinho do lado ia ser internado e eles não, mas tiveram vontade de o fazer. Eu gostava de lhes poder ter dito: é indigna a forma como estão a ser tratados.

Tem uma longa carreira e pressupõe-se que já viu de tudo. O que é que o marcou mais nesse sábado?

Nunca na vida imaginei que um doente, em estado grave, que estava a oxigénio, mas completamente lúcido, se dirigisse a mim a pedir alta. Preferia ir para casa e morrer no consolo do seu lar, a passar ali mais um minuto. Imagine o sofrimento, o abandono, que aquele homem sentia para tomar aquela decisão...

Estamos a falar de que tipo de doente?

Era um professor reformado, teria uns 70 e muitos. Ele e a esposa tinham ficado infetados ao mesmo tempo e começaram por procurar um hospital privado, mas estava cheio – só tinha lugar para um e foi a senhora quem lá ficou. A ele, mandaram-no para o hospital da sua área de residência. Estava ali no corredor, sentado numa cadeira, havia cinco dias. Dormia e comia ali. Entrou em desespero.

