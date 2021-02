David Olagnier: "Na Dinamarca as pessoas gostam de ficar em casa"

David Olagnier é investigador em imunologia e doenças infecciosas na Universidade Aarhus. Francês expatriado na Dinamarca, no ano passado escreveu com um artigo sobre as ‘Grandes lições de um pequeno país’ no combate à covid-19. Acredita que a testagem não explica todo o sucesso do país na resposta à pandemia.

A capacidade de testagem na Dinamarca tem sido dada como exemplo em Portugal. Curiosamente não o referiu no seu artigo.

Com certeza que é importante, mas na altura quisemos refletir um pouco sobre o que se passa diferente no país que confinou cedo e conseguiu ter a epidemia relativamente controlada. Sou francês, conheço também a realidade do Canadá. E penso que há uma questão muito cultural. Veja-se o lockdown. As pessoas na Dinamarca gostam de estar em casa. Faz parte da maneira como vivem.

Escreve que o confinamento é quase uma continuação da vida normal.

Uma pessoa por regra sai do trabalho às 15h, 16h e vem para casa, faz a vida em casa. Claro que o tempo ajuda, às vezes é quase de noite. Sentimos a falta de socializar, de ir a um restaurante, a um clube, mas estamos habituados a esta rotina.

Têm até um conceito, o hygge.

Sim, faz muito parte da mentalidade dos dinamarqueses. Outro fator que acho importante é a confiança. As pessoas confiam no que os políticos dizem. Confiam umas nas outras. Certamente que já ouviu aquele relato de deixar os bebés nos carrinhos à porta dos restaurantes. É mesmo assim. E as pessoas perguntam ‘não se preocupam que alguém leve as crianças’? Por que é que alguém levaria as crianças? Tem muito a ver com a educação. Vejo isso pelos meus filhos, começa a ser incutido muito cedo.

Como?

Existe uma relação muito empática. As crianças, os jovens trabalham em pequenos grupos. Não sei se é assim em Portugal, em França pelo menos não é. Existe uma forte partilha de tarefas, de responsabilidades. Na pandemia as pessoas aceitaram que as medidas eram necessárias e que era preciso reduzir contactos. Existe uma decisão coletiva. Em França vejo Emmanuel Macron a tomar decisões de forma isolada, às vezes sem ouvir os ministros, isso aqui não acontece.

Já haver uma cultura de teletrabalho ajudou? Há apoios para isso?

Sim, também. Aqui qualquer pessoa sabe que pode pedir ao patrão para ficar a trabalhar de casa por um qualquer motivo, isso não é um problema. Em França não é nada assim – só numa situação limite é que se fica em casa. Existe uma relação de confiança mais transversal. Por exemplo, se um empregador diz que vai renovar o contrato que está acabar uma pessoa acredita antes de ver o contrato assinado. Em França ia querer ter o papel assinado. Claro que para algumas pessoas é mais difícil, esta situação tem um impacto maior, mas a maioria consegue adaptar-se. Os apoios variam. Por exemplo a minha mulher é consultora e a empresa paga o seguro da casa.

