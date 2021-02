Namoro em Alvalade

Com o 14 de fevereiro à porta, o único namoro sério que me passa pela cabeça, assim, de repente, é só mesmo o do Sporting com Rúben Amorim. Seja onde for, o leão sai sempre dos dates (leia-se encontros) com saldo positivo, com Coates a ser o último galo em Barcelos. Mas é indiferente, o cardápio é variado e há sempre solução, desde a opção uruguaia à brasileira, com Matheus Nunes, ou ainda à bela moda portuguesa, com Pedro Gonçalves em destaque, isolado no topo dos melhores marcadores, a lembrar a última mousse disponível na vitrine de sobremesas.

Vai de vento em popa este romance que, como também acontece na maioria dos casos, começou de forma improvável e dispendiosa para os cofres de Alvalade.

Na altura, os memes não perdoaram e, por agora, são estes que continuam a dar que falar, embora já noutro contexto. E mesmo que ainda se vá tentando ridicularizar o cenário, a verdade é que as imagens retratam cada vez mais um desfecho que coloca o Sporting como o próximo campeão nacional. A história também não deixa margem para dúvidas - só numa ocasião uma equipa recuperou de uma desvantagem de 8 pontos e sagrou-se campeã: aconteceu em 2000/01, quando o Boavista ultrapassou o então líder FC Porto. Mais: há 50 anos que os verdes-e-brancos não dispunham de uma vantagem tão representativa.

Com a celebração do dia dos namorados a ter que ser adaptada ao período de confinamento, o Sporting bem que pode assistir ao filme de recordes que tem protagonizado nos últimos meses.

E uma vez que hoje é celebrado o Dia Mundial da Rádio, nada melhor do que uma banda sonora a condizer. E, aproveitando para entrar em discos pedidos, venham os Beatles, com All we need is love, para este Sporting: «There’s nothing you can do that can’t be done/ Nothing you can sing that can’t be sung/ Nothing you can say, but you can learn how to play the game/It’s easy[...] All you need is love/All you need is love/All you need is love, love/Love is all you need».