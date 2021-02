“Quando Harry conheceu Frodo”: Daniel Radcliffe e Elijah Wood juntos para assinalar os 20 anos dos seus clássicos

Para assinar a comemoração dos 20 anos da estreia dos clássicos do cinema, “Harry Potter” e “Senhor dos Anéis” a revista Empire decidiu unir os protagonistas Daniel Radcliffe, de 31 anos, e Elijah Wood, de 40 anos para capa da edição.

“Quando Harry conheceu o Frodo”, este é o titulo que marca esta edição histórica, que já está a deixar a comunidade de fãs em êxtase.

Segundo a revista Empire, a sessão fotográfica foi realizada à distância com cada um dos atores devido à pandemia de covid-19. Na entrevista, Radcliffe e Wood contaram as suas memórias de interpretar as personagens Harry e Frodo, respetivamente, e como estes filmes mudaram o rumo das suas carreiras em Hollywood.

20 years of magic. In a WORLD EXCLUSIVE, @elijahwood and Daniel Radcliffe unite for the very first time for Empire’s epic 20th anniversary celebration of #TheLordOfTheRings and #HarryPotter – on sale Thursday 18 Feb. Cover photo by Art Streiber. READ MORE: https://t.co/KnEuBz5WrC pic.twitter.com/fIGBp63V0b