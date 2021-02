14 bombeiros do concelho de Espinho alvos de processo disciplinar depois de convívio no quartel

14 elementos dos Bombeiros do Conselho de Espinho vão ser alvo de processo disciplinar por terem participado numa ceia na cozinha do quartel, sem cumprir o plano de contingência da covid-19. Um dos 14 bombeiros testou positivo para o novo coronavírus.

O processo vai avançar na próxima semana e os bombeiros poderão arcar com duas consequências: uma suspensão entre 10 a 180 dias ou pena de demissão, explicou o comandante Pedro Louro à agência Lusa.

Segundo a “Informação de Serviço” do Gabinete de Comando dos Bombeiros de Espinho, os bombeiros estiveram “na noite do passado dia 08 de fevereiro, a brigada de serviço – brigada 3 – decidiu, mesmo após ter sido advertida no dia 16 de janeiro, realizar um convívio dentro da cozinha”, refere a nota acedida pela Lusa.

Para cumprir as normas para prevenir os contágios por covid-19, o espaço de refeição tem agora uma lotação máxima de seis pessoas, “em que todos os dias se espera à hora de almoço para poder entrar”, e no dia 8 de fevereiro estiveram 14 bombeiros “a confraternizar, obviamente sem máscara”.

Três dias depois, um desses bombeiros testou positivo para a covid-19. Até ao momento, este é o único caso, diz o comandante de Espinho.

Além de receberem uma ação disciplinar, o incumprimento das normas cometido pelos bombeiros também será comunicado ao Ministério Público.

O comandante decidiu cancelar imediatamente qualquer condecoração ou referência elogiosa aos envolvidos no período de 2021, fechar o ginásio até ao final de março e cancelar formações e treinos físicos no horário de trabalho até março também.