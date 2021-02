Proprietário de café em Marinhais detido por violação do confinamento

O proprietário de um café e restaurante na freguesia de Marinhais, em Salvaterra de Magos, foi detido pela GNR, este sábado, por estar a vender bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento.

Segundo fonte oficial da força de segurança, citada pela agência Lusa, o do café "já era reincidente" e tinha sido notificado noutra situação idêntica.

O caso ocorreu pelas 12h40 deste sábado. Os clientes que se encontravam no interior do estabelecimento apenas foram avisados e acataram as ordens dos militares da GNR.