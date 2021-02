Chega vai fazer três convenções em março

O Chega vai organizar três convenções autárquicas em março, para formar dirigentes e militantes, recusando quaisquer coligações nas eleições locais porque quer constar de “todos os boletins”, revelou o vice-presidente do partido Nuno Afonso.

“O objetivo principal é conseguir concorrer em todos os 308 municípios, mas Conseguir conquistar alguma câmara municipal é muito difícil, temos consciência disso”.

"Depois de termos conseguido presença na Assembleia da República [deputado único desde outubro de 2019] e de já sermos a terceira força política nacional, segundo as sondagens, após a grande campanha a Belém do presidente [do partido], André Ventura, agora, queremos ter real implantação em todo o país, com vereadores e deputados municipais", declarou o arquiteto de 45 anos.