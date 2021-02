Detido jovem de 19 anos com 335 doses de haxixe

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Cascais, no dia 10 de fevereiro, perto das 20h, na união de freguesias de Carcavelos e Parede, deteve um jovem de 19 anos de idade, por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Assim, o jovem foi abordado e revistado pela força de segurança que encontrado na sua posse 335 doses individuais de haxixe, diversas saquetas plásticas para acondicionamento de doses individuais deste estupefaciente, 340 euros em notas e um telemóvel.

"O detido recolheu às salas de detenção, tendo posteriormente sido apresentado no Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, em sede de 1º interrogatório judicial, sendo o mesmo restituído à liberdade com medida de termo de identidade e residência", pode ler-se no comunicado emitido pela PSP.