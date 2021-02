Equipas médicas luxemburguesa e francesa chegaram a Portugal

Sabe-se que a equipa médica do Luxemburgo vai para o Hospital do Espírito Santo, de Évora, enquanto os franceses vão prestar auxílio no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

António Costa agradeceu este domingo ao Luxemburgo e à França pela ajuda que estão a conceder ao país no combate à pandemia, pois as equipas médicas enviadas pelos mesmos já chegaram a Portugal.

“Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos”, começou por explicar o primeiro-ministro no Twutter, reforçando que é necessário “fomentar o esforço de vacinação para criar imunidade”. “Temos de persistir para conseguir reduzir ainda mais a incidência da pandemia”, pediu.

É de salientar que, no sábado, num comunicado enviado à Lusa, o Governo luxemburguês referiu que no âmbito da "oferta de assistência" aceite por Portugal estava a ser criada uma primeira equipa composta por um médico e um enfermeiro especializados em cuidados intensivos e explicou que em curso também estão os preparativos para uma segunda equipa similar partir em 20 de fevereiro. A estadia das equipas médicas provenientes do Luxemburgo deve durar duas semanas, precisou o comunicado.

É de realçar que, na semana passada, Portugal recebeu uma equipa clínica alemã formada por 26 profissionais de saúde (seis destes médicos) que está a trabalhar no Hospital da Luz, em Lisboa. O grupo trouxe 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e o mesmo número de camas hospitalares.