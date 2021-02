Trio independentista deverá ser o grande vencedor da noite eleitoral na Catalunha

Com mais de 90% dos votos contados, tudo aponta que o PSC conseguirá 33 lugares no parlamento catalão. Acontece que o mesmo número de deputados terá também, no entanto, a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), seguindo-se logo os Junts per Catalynya (JxCat) com 32 lugares. Em coligação com a Candidatura Única Popular (CUP), que aumentou de quatro para nove deputados, os independentistas deverão manter-se no poder na região.

A surpresa da noite passa, em parte, pelo quarto lugar do Vox, que arrecada, até agora, na sua estreia, 11 deputados, e pela incrível queda do Ciudadanos, que nas eleições anteriores arrecadou 36 lugares, e nesta noite eleitoral deverá atingir apenas 6.

Os "comunes", do Catalunya em Comú, arrecadam oito deputados, mantendo os resultados das eleições anteriores, e o PP mantém-se com apenas três deputados.

Com estes resultados, é provável que a região continue a ser governada por uma coligação independentista entre ERC, JxCat e CUP, já que será difícil para os socialistas conseguir algum tipo de coligação para ter maioria absoluta no parlamento catalão.