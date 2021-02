Benfica perde mais dois pontos com empate frente a Moreirense

A deslocação do Benfica a Moreira de Cónegos acabou com um empate a uma bola, e um Benfica em quarto lugar.

O Benfica juntou mais uma noite de maus resultados ao histórico. A poucos dias de enfrentar o Arsenal, no Estádio Olímpico de Roma, para a primeira mão dos 16-avos da Liga Europa, os 'encarnados' saem da partida com o Moreirense, na 19.ª jornada da Primeira Liga, com um empate a uma bola.

Haris Seferovic inaugurou o marcador, colocando inicialmente o Benfica em vantagem, aos 25 minutos. O cruzamento de Taarabt permitiu ao suíço bater o guarda-redes do Moreirense e fazer o um a zero para os visitantes.

Mas antes do apito do intervalo, a equipa da casa conseguiu atingir a igualdade no marcador. Grimaldo derrubou Walterson e foi cedida grande penalidade ao Moreirense. Yan Matheus converteu, e fez o empate a uma bola.

Na segunda parte, a confusão chegou ao relvado do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com uma falta sobre Weigl a ser inicialmente assinalada com grande penalidade. Manuel Oliveira reviu a decisão, com acesso ao VAR, e acabou por anular o penálti, mostrando ainda um cartão amarelo ao alemão por simulação.

A partida continuou enérgica, com ambos os lados a fazer jogadas de perigo, e Darwin Núñez esteve muito próximo de fazer o golo da vantagem para as 'águias', aos 79 minutos, levando a uma incrível defesa de Pasinato, mas o jogo acabaria mesmo empatado a uma bola.

Com este resultado, o SC Braga passa para o terceiro lugar da tabela classificativa, após ter vencido nos Açores o Santa Clara por uma bola a zero, e fica a dois pontos de distância do Benfica, que desce para o quarto lugar.