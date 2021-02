Vídeo mostra João Manzarra a cair durante programa de televisão

O apresentador da SIC João Manzarram caiu ao entrar de patins no palco do programa ‘A máscara’, transmitido no domingo à noite.

O momento, que o próprio partilhos nas Stories do seu Instagram, foi óbviamento motivos de piadas, em especial do membro do júri César Mourão.

"Oh Manzarra, queres que fale da tua entrada que cortaram ou da que foi para o ar? É que se puderem pôr um bocadinho da que cortaram, eu gostava muito neste momento", bruncou o humorista.

"Só vamos falar daquilo que aconteceu verdadeiramente, foi uma grande entrada não acham? Não sentiram segurança? Foi arte", respondeu com bom humor.