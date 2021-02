A cantora Meghan Trainor foi mãe pela primeira vez. A responsável pelo hit All About That Bass deu a novidade no Dia dos Namorados, através das redes sociais, apesar de o bebé já ter nascido há uma semana.

"A data prevista para o parto deste doce menino era hoje, Dia dos Namorados. Tivémos a oportunidade de o conhecer na segunda-feira, 8 de fevereiro!", afirmou. "Estamos tão apaixonados. Obrigada Daryl Sabara, pelo melhor presente do Dia dos Namorados de todos os tempos. Bem-vindo ao mundo, Riley".

A cantora, de 27 anos, e o ator Daryl Sabara, de 28, estão juntos desde 2016 e anunciaram o noivado em 2017. Casaram-se a 22 de dezembro de 2018, no dia do 25.º aniversário de Trainor.