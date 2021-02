Costa diz que vacina é "horizonte de esperança" mas alerta: "É vital que mantenhamos todas as cautelas"

O primeiro-ministro, António Costa, utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, para apelar à população para que se continuem a cumprir as regras de saúde pública, apesar de estar a decorrer a vacinação contra a covid-19.

"A vacina fornece um horizonte de esperança no combate à pandemia, mas para já é vital que mantenhamos todas as cautelas, ficando em casa, evitando contactos, usando máscara, lavando as mãos. Proteja-se a si e aos outros", escreveu o chefe do Governo no Twitter.

Depois de recordar que na manhã desta segunda-feira recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, Costa reiterou a promessa de vacinar 70% da população adulta até ao final do verão.

“Recebi hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até ao final do verão, 70% da população adulta em Portugal estará vacinada e teremos então uma imunidade de grupo contra o vírus”, lê-se.

Recorde-se que também a ministra da Saúde, Marta Temido, à semelhança do primeiro-ministro, recebeu a primeira dose da vacina, esta manhã, no Hospital das Forças Armadas.