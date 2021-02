França ultrapassa as 82 mil mortes por covid-19

França conta com um total de 82.226 óbitos e 3.469.539 casos positivos.

França registou, esta segunda-feira, 4.376 casos do novo coronavírus e 412 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde francês.

Em relação a domingo, há uma diminuição do número de contágios – ontem foram registados 16.546 casos –, mas durante o fim de semana realizam-se menos testes no país.

Há 26.522 pessoas internadas nos hospitais franceses, mais 77 do que ontem, sendo que 3.381 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 72 do que na véspera.

Com a atualização desta segunda-feira, França ultrapassou a barreira das 82 mil vítimas mortais desde o início da pandemia (82.226) e conta com um total acumulado de 3.469.539 contágios.