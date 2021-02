Tentaram fugir depois de ser apanhados pela PSP num bar em Braga

A PSP intercetou várias pessoas que estavam num bar, que funcionava em violação das regras decretadas no âmbito da pandemia, e que se puseram em fuga aquando da chegada da polícia ao local.

Num comunicado, citado pela BragaTV, o Comando Distrital de Braga da PSP revela que, no passado sábado, depois de ter tido conhecimento de que se encontrava um estabelecimento de restauração e bebidas em funcionamento em pleno Estado de Emergência, os agentes deslocaram-se para o local.

Aquando da chegada da polícia, os indivíduos que se encontravam no interior do estabelecimento puseram-se em fuga. A força segurança perseguiu-os e intercetou-os.

De acordo com a mesma nota, no decorrer da intervenção policial, um homem com 29 anos “manteve sempre uma postura agressiva, tendo proferido várias injúrias e ameaças ao elemento policial”.

O homem foi detido e informado de que vai ser posteriormente notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Foram ainda elaborados os respetivos autos de contraordenação a todas as pessoas encontradas no estabelecimento.