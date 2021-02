No ano passado, o número de funcionários públicos cresceu para 718.823, de acordo com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.

O número representa um aumento de 19.792 postos de trabalho face ao ano anterior.

“O aumento de emprego verificou-se essencialmente nas Entidades Públicas Empresariais (EPE) do SNS (+7114) e nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário (+6313)”.