Fundos Corum captaram mais de 500 milhões de euros em 2020

A Corum Investments conquistou 11 mil novos clientes no ano passado, que aplicaram 509 milhões de euros nos fundos da sociedade gestora de investimentos francesa, presente em Portugal desde 2019.

Em 2020, os fundos imobiliários da Corum Investments continuaram a apresentar desempenhos sólidos e excederam, uma vez mais, os objetivos fixados. Os fundos comercializados em Portugal – o Corum Origin e o Corum XL – registaram performances de 6% e 5,66%, respetivamente.

Num ano profundamente marcado pela pandemia da covid-19, a taxa de ocupação dos imóveis, detidos e geridos por ambos os fundos, manteve-se a um nível muito elevado (taxa de ocupação financeira superior a 98%), e a taxa de cobrança de rendas esteve próxima do normal.

O impacto dos efeitos da covid-19 nas rendas foi marginal, tendo reduzido a rentabilidade anual do Corum Origin em apenas 0,08% e do Corum XL em apenas 0,04%.

A Corum gere os imóveis que adquire e o facto de centrar a aquisição dos imóveis em contratos de longo prazo e arrendatários com grande capacidade financeira, bem como a proximidade que mantém com os seus inquilinos permitiu-lhe, desde o início da pandemia, identificar as necessidades dos arrendatários e evitar incumprimentos nos pagamentos de renda ou rescisões de contratos.

José Gavino, diretor da Corum em Portugal, salienta que “num ano sem precedentes, a CORUM mereceu a confiança dos investidores europeus, que nos permitiram angariar mais de 500 milhões de euros”. “Oferecer novas soluções de poupança foi um elemento chave da nossa estratégia para satisfazer as necessidades e exigências dos aforradores. A satisfação dos nossos clientes é a nossa prioridade, tanto em termos de desempenho, serviços e diversidade de investimentos”, afirma.

Para José Gavino, “2021 oferece perspetivas mais tranquilizadoras em termos de saúde. Esperamos uma recuperação económica mais forte a partir da primavera, mas vamos acompanhar de perto as incertezas ligadas à covid-19 e ao calendário de vacinação. Neste momento temos ativos em setores como a logística e supermercados a valorizar, e ativos como os hotéis a desvalorizar”.

No ano passado, os fundos da Corum investiram cerca de 680 milhões de euros e, pela primeira vez, foi realizado um investimento fora do continente europeu. O Corum XL adquiriu uma propriedade industrial localizada na área da Grande Montreal, na província do Quebeque, Canadá. O investimento superou os 16 milhões de euros e o edifício é ocupado por uma farmacêutica.

Um marco histórico para a gestora de poupanças francesa que para 2021 mantém a estratégia de investimento de diversificar ativos e procurar imóveis que sejam compatíveis com o objetivo de desempenho, aproveitando as oportunidades geradas pela situação económica no mercado imobiliário.

A Corum fechou o ano com quase quatro mil milhões de euros de ativos sob gestão e perto de 60 mil acionistas.