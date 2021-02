Casa Real de Espanha nega notícias sobre estado de saúde debilitado do rei Juan Carlos

Rei Juan Carlos está nos Emirados Árabes Unidos desde o verão passado e os rumores sobre o "estado grave" do rei começaram a circular na imprensa espanhola.

Desde o escândalo de corrupção e evasão fiscal em Espanha, o rei Juan Carlos mudou-se temporariamente para os Emirados Árabes Unidos. Depois de algum tempo desaparecido do radar da imprensa espanhola, o rei volta a estar no centro das atenções com a visita das filhas, Elena e Cristina, a Abu Dhabi, o que levantou suspeitas de que estaria a precisar de apoio familiar num momento mais difícil devido à sua saúde.

Porém, estes rumores já foram desmentidos pela Casa Real num comunicado. “Perante algumas supostas informações sobre o estado de saúde de Sua Majestade o Rei Juan Carlos, fontes da Casa de SM o Rei apontam que (estas) não têm qualquer fundamento”, pode ler-se no documento, no qual o rei Felipe VI nega que o seu pai esteja “em estado grave” e “a precisar de cuidados médicos constantes”.

É de realçar que estas suspeitas ganharam relevância quando o marido da rainha Sofia de Espanha, de 83 anos, foi visto a sair de um barco com o auxilio de dois guarda-costas. Algo de esperar, visto que o rei emérito já foi operado várias vezes à anca, o que lhe tem causado problemas de locomoção.