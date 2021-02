Kim Kardashian usa chantilly no corpo em sessão fotográfica para a sua marca de roupa

Kim Kardashian posou com as suas duas irmãs Kendall e Kylie Jenner para a sessão fotográfica da nova coleção dedicada para o dia de São Valentim da sua marca de roupa, SKIMS, e partilhou vários momentos dos bastidores no seu instagram, alguns bastante doces.

Num destes momentos, podemos ver a influencer norte-americana a filmar o seu maquilhador enquanto escreve com chantilly na sua barriga o nome da marca, SKIMS. A estrela do reality show Doing Up With The Kardashians agradeceu a habilidade do maquilhador, ao qual lhe respondeu que já poderia adicionar esta capacidade ao seu currículo.

Na sessão foram usadas latas de chantilly que Kim Kardashian usou para marcar o conceito da coleção e também aproveitou para adocicar o seu paladar.