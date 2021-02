Covid-19. Johnson & Johnson faz pedido de comercialização de vacina à EMA

A EMA partiu para as redes sociais para publicar que a Janssen-Cilag International, farmacêutica detida pela Johnson & Johnson, fez um pedido de autorização para a comercialização da sua vacina contra a covid-19.

A vacina da Johnson & Johnson é, para já, a única no mercado de dose única, atingindo nos mais recentes ensaios clínicos uma eficácia de 66%.

EMA has received an application for conditional marketing authorisation for #COVID19 Vaccine Janssen:

