Ex-mulher de jogador do Manchester City gera polémica em festa ilegal: "Multada por ser demasiado sexy"

Rita Johal, ex-mulher do jogador do Manchester City Riyad Mahrez, gerou polémica depois de utilizar as redes sociais para dizer que tinha sido multada "por ser demasiado sexy". Na verdade, a modelo foi autuada por violar as regras impostas no Reino Unido para combater a pandemia, ao participar numa festa ilegal num apartamento em Londres, na sexta-feira.

No espaço estavam pelo menos 10 pessoas e a modelo decidiu gravar o momento em que a polícia interrompe a festa ilegal e partilhar as imagens nas redes sociais. Johal surge rodeada de polícias que revistam a casa, e o seu discurso acabou por gerar controvérsia.

“Vocês não gostam de festas?”, questiona Rita Johal. “Não durante o confinamento”, ouve-se uma polícia responder.

"Pessoal, vocês não podem estar todos deprimidos neste mundo, temos que ser felizes", continuou a modelo, afirmando que estão a ser controlados por uma minoria. “Estamos todos juntos nisto”, gritou.

Depois de gritar, a polícia questiona o nome da ex-mulher de Riyad Mahrez e acaba por multá-la.

Face ao sucedido, a modelo recusou pedir desculpas e alegou que os polícias tinham sido muito “duros” durante a intervenção.

"Oh, pelo amor de Deus. Não havia muitas pessoas lá, havia cerca de cinco pessoas”, disse ao The Sun.

De realçar que Johal se separou de Riyad Mahrez em 2019 e o ex-casal tem dois filhos em comum.

Veja a fotogaleria.