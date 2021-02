Cristas no coro contra direcção do CDS

por Pedro d'Anunciação

Assunção Cristas, que tinha obtido um bom resultado em Lisboa com o apoio do PSD, resolveu insurgir-se de forma pública contra a direcção do CDS, entrando no coro crítico dos ex-portistas. E estes, aproveitando a coisa, parecem mais zangados com a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos.

Já aqui disse o que penso sobre o assunto: o CDS é um dos partidos que constituiu a democracia, chegou a ter muitos deputados nos tempos de Freitas, Amaro da Costa e Lucas Pires. Este último deixou a direcção do partido (e mais tarde o próprio CDS), por ter considerado vergonhosos os 13% que obteve com o PSD de Cavaco a disputar as legislativas. Mais tarde Portas, sem se importar de ter menos, chegou a levar o CDS à glória de coligações com o PSD.

Assunção Cristas terá sido mais séria a enfrentar a sua derrota à frente do partido. Mas alguns ex-portistas temem ao que parece algum sucesso da actual direcção, e não querem sequer que Rodrigues dos Santos vá à prova das eleições.

Enfim, esperemos para ver no que tudo isto dará. Em princípio, pareceria que Cristas tinha tanta razão para estar zangada com Xicão, como com os amigos ex-portistas. Mas isso era só em princípio.