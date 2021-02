Alemanha ultrapassa as 66 mil mortes por covid-19

A Alemanha registou, esta quarta-feira, 7.556 casos do novo coronavírus e 560 vítimas mortais. Em relação à véspera, há uma subida de 32 mortes e 3.700 contágios, segundo o Instituto Robert Koch.

Com estes novos dados, o país ultrapassou as 66 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, contando com um total acumulado de 66.164 óbitos e 2.350.399 infeções.

É de recordar que o país atingiu números recordes da covid-19 durante a terceira vaga na pandemia: 33.777 contágios, a 18 de dezembro, e 1.244 vítimas mortais, a 14 de janeiro.