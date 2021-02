Lazio responde em tribunal por esconder casos positivos à covid-19

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou na passada terça-feira que a Lazio será chamada a tribunal por, alegadamente, ter quebrado os protocolos da Série A sobre a covid-19. O presidente do clube, Claudio Lotito, e dois dos membros da equipa médica serão presentes a tribunal, acusados de “violações das normas federais” e de não cumprir os “protocolos de saúde em vigor”, conforme se lê em comunicado da FIGC.

Em causa estará uma alegada omissão de casos positivos à covid-19 no clube, em outubro, na véspera do jogo para a Liga dos Campeões em Bruges, na Bélgica, e novamente no início de setembro, em São Petersburgo.

Os jogos europeus são sempre precedidos por baterias de testes à covid-19, e pelo menos um jogador da Lazio terá testado positivo, tendo, no entanto, testado negativo aos despistes realizados na Série A, no mesmo período, o que levantou suspeitas na UEFA e na Série A.

Os possíveis castigos, apesar de ainda não revelados, poderão passar por uma multa, perda de pontos ou até a descida da primeira divisão do campeonato.