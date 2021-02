Tsitsipas nas meias-finais do Open da Austrália

O Open da Austrália está nas fases finais e com elas chegaram os jogos mais interessantes e renhidos do torneio. Entre Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, o espanhol parecia estar em vantagem nos primeiros dois sets, mas a vida ficou mais difícil a partir daí.

Após vencer por 6-3 e 6-2, Nadal - que no ano passado caiu nos quartos de final da competição frente a Dominic Thiem - acabou por ser derrotado no terceiro set, por 7-6, e Tsitsipas via a luz ao fundo do túnel.

O quarto set não parecia ter favorito, com a vantagem a alternar entre os dois jogadores, mas seria mesmo o grego a conseguir sair vitorioso do set. Estava assim mais perto da reviravolta.

O quinto e último set da partida levou os dois jogadores a lutar renhidamente pelo lugar nas meias-finais, e Tsitsipas acabou por vencer por 7-5, deixando Rafael Nadal fora do torneio.

Nas meias-finais do Open da Austrália, Tsitsipas vai enfrentar Danii Medvedev, que venceu Andrey Rublev por 7-5, 6-3 e 6-2, e Novak Djokovic vai bater-se com o russo Aslan Karatsev. O Melbourne Park, note-se, poderá receber de volta público nas bancadas para as meias-finais desta competição, após uma breve proibição, devido às medidas de restrição relativas à pandemia da covid-19 aplicadas no estado de Victoria.