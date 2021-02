Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de metade dos novos contágios de covid-19 das últimas 24 horas

Boletim da DGS revela uma subida significativa no número de casos diários, grande parte devido a diagnósticos confirmados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal registou nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS divulgado esta quarta-feira, 127 óbitos associados à covid-19 e 2.324 novos contágios, os números constituem assim uma subida significativa face aos do dia anterior, quando se confirmaram 111 mortes e 1.502 casos. O país soma agora um total de 15.649 vítimas mortais da doença e 790.885 infeções.

Dos 2.324 novos casos, 1.224 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Norte com 482 novos contágios, o Centro com 367, o Alentejo com 108 e o Algarve com 101. Na Madeira há mais 34 infetados e nos Açores mais oito.

Quanto aos óbitos, 71 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 22 no Norte, 21 no Centro, sete no Alentejo e seis no Algarve. Nos arquipélagos não se registou qualquer morte associada à doença.

O número de internamentos voltou a registar uma quebra muito significativa de menos 345 pessoas, embora ligeiramente menos do que a de ontem quando os dados davam conta de menos 350 camas ocupadas por doentes covid. Atualmente, 4.137 infetados estão nos hospitais do país, dos quais 719, menos 33 do que ontem, estão em UCI.

Nas últimas 24 horas, mais 5.342pessoas foram dadas como recuperadas, atualizando o total para 683.061.

Atualmente existem 92.175 casos ativos, menos 3.145 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 114.681 contactos.