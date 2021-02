Itália regista mais de 12 mil novos casos de covid-19 e 336 óbitos

As autoridades de saúde italianas revelaram, esta quarta-feira, que foram registados 12.074 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual morreram mais 336 pessoas no país, devido à doença.

No total, Itália soma agora 2.751.657 diagnósticos positivos e 94.540 óbitos associados à covid-19, o que faz do país o segundo da Europa com mais mortes associados ao coronavíurs, apenas ultrapassado pelo Reino Unido.

O novo balanço diário constitui uma subida em relação ao dia anterior, quando foram reportados 10.386 contágios. Por outro lado, registou-se uma descida ligeira no número de vítimas mortais, os dados de ontem davam conta de 369 mortes.

Nas últimas 24 horas foram realizados 294.411 testes de diagnóstico e a taxa de positividade passou de 3,8% para 4,1%, o que significa que quatro em cada 100 testes acusam positivo para o vírus.

Mais de 18 mil infetados estão internados em enfermarias dos hospitais italianos e outros 2.043 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

O número total de recuperados é agora superior a 2,2 milhões, depois de mais de 16.519 pessoas terem deixado de ter a doença ativa.

Atualmente, existem no país 388.864 casos ativos, menos 4.822 do que no balanço anterior.