Etiqueta Moderna no Feminino

Evite erros comuns como maquilhagem em excesso ou segurar a mala com a mão direita

Por Vasco Ribeiro

É o cumprimento das regras de etiqueta e de comportamento em situações específicas é o que distingue uma mulher dita “vulgar” e uma mulher sofisticada com elegância e atitude, independentemente da condição e estatuto social/económico que ambas possam ter.

Saiba quais são os 10 erros mais comuns e evite-os se quer agir como uma mulher moderna e sofisticada, com elegância, postura e atitude:

1. Comprar imitações

É daqueles pormenores que raramente falha a outra mulher. É preferível não usar marcas contrafeitas. O bom-gosto não se traduz nas marcas de griffe.

2. Vestir-se de forma inadequada em relação qualquer circunstância, situação ou evento

Em casa é a exceção permitida para se vestir como lhe apetecer, pois está no conforto do seu lar. Fora esta situação, não se desleixe na forma como se veste e apresenta a nível social e profissional.

3. Sentar-se numa poltrona ou sofá de forma incorreta e torta

Nunca de pernas afastadas, mas sim com as pernas sobrepostas, tendo em atenção a forma como as descruza. Adote e mantenha uma postura direita quando se senta.

4. Perfume a mais e com fragrância errada

Na dúvida, coloque perfume a menos. Durante o dia deve optar por fragrâncias mais leves e à noite por fragrâncias mais fortes.

5. Maquilhagem a mais

Sempre q.b. pois quando é em demasia, é considerado um sabotador de imagem. Nestes casos, em vez de favorecer o rosto, torna-o demasiado pesado.

6. Se tiver carteira ou mala, não deve colocá-la do lado direito/mão direita

Reserve a mão direita para quando tiver de estabelecer um cumprimento formal, através do aperto de mão.

7. Cruzar os braços

É um sinal de que não estará muito interessada em continuar por muito mais tempo a conversa, ou porque já não lhe interessa tanto ou porque lhe resta pouco tempo.

8. Falar ao telemóvel na rua num tom demasiado alto

Ninguém que consigo se cruze na rua deve perceber com quem está a falar nem que que assunto está a tratar.

9. Estar em repouso militar enquanto aguarda por alguém

Enquanto espera por alguém, um semblante mais descontraído e atento é o correto.

10. Deixar um guarda-chuva molhado e aberto em qualquer local

Comece por sacudir o seu chapéu assim que chegar a um local e, de seguida, coloque-o no porta guarda-chuva fechado, de forma a que possam caber mais.