Efemérides de 18 de Fevereiro

1665 Portugal entregou 356 anos a cidade de Bombaim, na Índia, à coroa inglesa, como dote de Catarina de Bragança.

1685 O explorador francês La Salle fundou há 336 anos a primeira povoação europeia no estado de Texas (EUA).

1850 Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Latino Coelho e Lopes de Mendonça subscreveram há 171 anos o manifesto público contra a proposta de Lei de Imprensa do Governo de Costa Cabral, conhecido como a "lei da rolha".

1859 França ocupou Saigão no sul do Vietname há 162 anos.

1885 Foi lançada há 136 anos a primeira edição de As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain.

1911 O Governo da I República instituiu há 110 anos o Registo Civil obrigatório e o encerramento dos registos paroquiais.

1930 Foi descoberto há 91 anos o planeta Plutão.

1933 O Movimento Nacional-Sindicalista, organização fascista portuguesa de Rolão Preto, realizou 88 anos a primeira de uma série de manifestações em Lisboa.

1934 Inauguração há 87 anos das primeiras instalações do Rádio Clube Português, em Lisboa – hoje Rádio Comercial.

1960 México, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Brasil assinaram há 61 anos o Tratado de Montevideu, para a Associação Latino-Americana de Comércio Livre.

1965 Na posse da nova Comissão Executiva da União Nacional, partido único da ditadura portuguesa, Oliveira Salazar pronunciou há 56 anos a frase "estamos, sem espetáculos e sem alianças, orgulhosamente sós".

1969 Começou a operar há 52 anos o cabo telefónico submarino que liga Portugal à África do Sul.

1980 Começou há 41 anos, em Madrid, o julgamento dos anticomunistas acusados no massacre de Atocha, ocorrido depois da transição, na noite de 24 de janeiro de 1977.

1983 A Comissão de Direitos Humanos da ONU condenou há 38 anos, por unanimidade, a política sul-africana de apartheid.

1986 A equipa médica do cirurgião Queiroz e Melo efetuou há 35 anos a primeira transplantação cardíaca em Portugal.

2002 O exército angolano anunciou há 19 anos a tomada de bases da UNITA na província do Moxico, onde Savimbi (1934-2002) se encontrava então.

2003 Reabriu a Sala do Trono do Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, um ano depois do início das obras de conservação e restauro.

2008 Cheias na grande Lisboa há 13 anos provocaram dois mortos, cinco feridos e uma mulher desaparecida na ribeira do Jamor, Queluz, 179 desalojados e 122 deslocados, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil, e as inundações levaram ao corte temporário de luz em Lisboa, Cascais e Loures.

2010 O Dalai Lama, chefe espiritual dos tibetanos, foi recebido há 11 anos na Casa Branca pelo presidente norte-americano, Barack Obama.

2011 Imagens de satélite mostraram que a Coreia do Norte completou há 10 anos uma torre de lançamento no complexo de ensaios de satélites na costa oeste.

2016 Passos Coelho reconheceu há 5 anos, em Bruxelas, que o Governo da coligação PSD/CDS tomou decisões erradas durante o período de assistência financeira.

2019 Explodiu há 2 anos um oleoduto sabotado para a toma ilegal de gasolina em Tlahuelilpan (México), causando 135 mortos.