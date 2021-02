Menor número de doentes internados em 36 dias

Portugal registou, nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, 127 óbitos associados à covid-19 e 2.324 novos contágios. Estes números constituem, assim, um crescimento significativo face aos do dia anterior, quando se confirmaram 111 mortes e 1502 casos. O país soma agora um total de 15 649 vítimas mortais da doença e 790 885 infeções.

A maioria das vítimas mortais que constam do boletim tinha mais de 80 anos (foram contabilizadas 76 mortes nesta faixa etária), sendo que ocorreram 34 mortes em pessoas entre os 70 e os 79 anos; 12 em pessoas entre os 60 e os 69 anos; quatro em cidadãos entre os 50 e os 59 anos e um num homem com idade compreendida entre os 40 e os 49 anos.

Dos 2324 novos casos, 1224 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se o Norte com 482 novos contágios, o Centro com 367, o Alentejo com 108 e o Algarve com 101. Na Madeira há mais 34 infetados e nos Açores mais oito.

Quanto aos óbitos, 71 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 22 no Norte, 21 no Centro, sete no Alentejo e seis no Algarve. Nos arquipélagos não se registou qualquer morte associada à doença.

Descida de internamentos

O número de doentes internados voltou a registar uma quebra de 345 pessoas, embora ligeiramente menor do que na de terça-feira, quando os dados davam conta de menos 350 camas ocupadas por doentes covid.

Atualmente, 4137 infetados estão nos hospitais do país. Este é o número mais baixo de doentes hospitalizados por covid-19 desde 12 de janeiro, ou seja, há 36 dias. Recorde-se que, nesse dia, existiam 4043 pessoas internadas.

Dos doentes internados – 719 menos 33 do que no dia anterior – estão em Unidades de Cuidados Intensivos. Isto significa que, o valor desce há cinco dias consecutivos.

Nas últimas 24 horas, mais 5342 pessoas foram dadas como recuperadas, atualizando o total para 683 061.

Das 600 pessoas que foram atacadas com mais gravidade pela covid-19, 42% mantêm imunidade à covid-19 desde março de 2020, o que significa que desenvolveram mais anticorpos contra o vírus, revela a investigação realizada pela Ordem dos Médicos, Universidade Nova e várias fundações.

Outro fator verificado no estudo foi a imunidade ter-se mostrado mais longa nas pessoas com mais idade, sendo este um dos aspetos que continua a levantar dúvidas.

Plano de ação contra variantes

A Comissão Europeia vai financiar com 150 milhões de euros a investigação científica ligada à pesquisa e sequenciação de novas variantes do coronavírus.

Os objetivos da HERA (Humanities in the European Research rea) Incubator, anunciada em Bruxelas, passam por acelerar a produção de vacinas adaptadas às novas estirpes, que poderão ser aprovadas através de um procedimento simplificado para a autorização de emergência da Agência Europeia de Medicamentos.

Assim, uma das medidas a tomar é o reforço da troca de informação dentro da União Europeia sobre as novas variantes.

Atualmente existem 92 175 casos ativos, menos 3 145 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 114 681 contactos.