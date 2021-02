Osaka bate Williams e segue para a final do Open da Austrália

Acabou o caminho de Serena Williams no Open da Austrália, que poderia ter dado à norte-americana o seu 24.º título de Grand Slam. A número 11 do ranking da WTA caiu frente a Naomi Osaka, vencedora do US Open de 2020.

A partida não chegou aos três sets, vencendo Osaka por 6-3 e 6-4.

Williams ficou notavelmente abalada pela derrota, tendo respondido, em conferência de imprensa após o jogo, que “não sabia” como tinha tido um dia tão mau, e, após emocionar-se, decidiu deixar a sala de imprensa.

Na final, a japonesa vai enfrentar Jennifer Brady, que por sua vez venceu Karolina Muchová, por 6-4, 3-6, 6-4.