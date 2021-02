Há uma nova ilusão de ótica viral. Quantas pessoas vê na imagem?

Há uma fotografia a intrigar as redes sociais, desde que a imagem foi publicada, primeiro no Reddit e depois no Twitter, já foi partilhada milhares de vezes.

A imagem mostra um grupo de pessoas a fazer um brinde, à primeira vista parecem quatro garrafas, mas apenas três braços.

Mas após um olhar mais atento, é possível identificar um quarto braço, que se confunde com a paisagem devido a um padrão camuflado, que neste caso é muito eficaz.

"O meu cérebro recusa-se a acreditar que há 4 pessoas nesta foto”, escreveu um utilizador do Twitter. “Literalmente, a única vez que vi a camuflagem funcionar como esperado”, lê-se noutro comentário.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw