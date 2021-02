Cantora brasileira Anitta está internada num hospital do Rio de Janeiro

A cantora brasileira Anitta foi internada, na passada terça-feira, num hospital do Rio de Janeiro, no Brasil, com uma intoxicação alimentar. O anúncio foi feito pelo gabinete de relações públicas da artista.

"Desde ontem [terça-feira], Anitta está hospitalizada num hospital do Rio de Janeiro, depois de sentir doente em casa. A cantora foi submetida a vários testes que indicavam o diagnóstico de infeção alimentar", lê-se num comunicado, citado pela imprensa brasileira.

Após rumores de que a cantora de funk estaria, na realidade, internada devido ao novo coronavírus, o seu irmão, Renan Machado, recorreu às stories do Instagram para os desmentir.

"Passando só para dar um recado porque está a sair um monte de especulação e a sair um monte de coisas que não têm sentido na Internet sobre o internamento da minha irmã. Sim, ela está internada, a ser medicada e tratada. Vim esclarecer que não é Covid. Assim que ela chegou aqui, foi testada e deu negativo. Está a ser tratada. Está tudo certo. Vim aqui para pedir um pouco de respeito a ela para que se recupere bem", afirmou.