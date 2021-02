Rainha Isabel II tem um ritual noturno luxuoso

Ser Rainha tem as suas vantagens e permite a Isabel II desfrutar de pequenos luxos. Segundo o Independent, a monarca, de 94 anos, tem mesmo um ritual antes de se deitar e não é, definitivamente, um hábito que está ao alcance de qualquer pessoa.

De acordo com o jornal britânico, Margaret Rhodes, prima de Isabel II, que desempenhou o cargo de ‘Woman of the Bedchamber’, termo que serve para designar na casa real a mulher que serve de dama de companhia e que é a assistente pessoal da Rainha, chegou a revelar, antes de morrer, que a monarca bebe uma taça de champanhe todas as noites antes de dormir.

Não é certo qual é a sua marca preferida, mas o certificado de acreditação da família real, conhecido como Royal Warrant of appointment, foi concedido a marcas como a Bollinger, Krug, Lanson e Pol Roger – sendo provável que entre estas esteja a eleita.

Contudo, apesar do ritual, acredita-se que a bebida alcoólica preferida da Rainha de Inglaterra seja, na verdade, o gin e o Dubonnet – uma bebida doce à base de vinho.

Quanto às refeições, Isabel II parece ser menos exigente, pelo menos, ao pequeno-almoço. Uma das tradições matinais da Rainha é ter na mesa cereais, e os preferidos são Special K.

Darren McGrady, que trabalhou como chefe para a família real, também já tinha revelado que Isabel II adorava ovos mexidos com salmão fumado e trufas raladas. A sua bebida preferida é o chá Twinings English Breakfast.

Embora tenha a oportunidade de pedir qualquer refeição que deseje, Darren conta que a Rainha é o tipo de pessoa que “come para viver”.