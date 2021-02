Pepê oficialmente no FC Porto

O clube anunciou nesta quinta-feira a oficialização do contrato com o brasileiro até 2026.

É oficial: Pepê vai vestir azul e branco. Após meses de especulação, rumores e notícias, o FC Porto partiu para as redes sociais e anunciou a transferência oficial do brasileiro.

Pepê, de 23 anos, deverá juntar-se aos 'dragões' em julho, e tem contrato com o clube até 2026.

Atualmente no Grêmio, o ala deverá ficar no clube até junho de 2021, tendo ainda pela frente a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras de Abel Ferreira.