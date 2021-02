Efemérides de 19 de Fevereiro

O Facebook anunciou há 7 anos a compra milionária do WhatsApp.

1649 Na sequência da restauração em Portugal, deu-se há 372 anos a Segunda Batalha dos Guararapes, Brasil, em que o Exército holandês foi derrotado pelas tropas lusas de Francisco Barreto, em

1766 Abriu há 255 anos o Real Colégio dos Nobres, em Lisboa, criado pelo marquês de Pombal e destinado ao ensino pré-universitário dos filhos da nobreza, cinco anos após ter sido criado por decreto, em março de 1761, vindo a ser substituído em 1837 pela Escola Politécnica.

1810 Foram assinados há 211 anos Tratados de Comércio e Navegação, e de Aliança e Amizade, entre Portugal e o Reino Unido, impulsionados por D. João VI, na sequência da ida para o Brasil da Família Real, em fuga das tropas napoleónicas.

1947 Foi lançada há 74 anos a primeira edição do romance Debaixo do Vulcão, do escritor de origem inglesa Malcolm Lowry (1909-57).

1963 Moscovo, sob a liderança de Krutchev, recuou há 58 anos e pôs ponto final na crise dos mísseis de Cuba, que opôs a administração norte-americana de Kennedy e a soviética, pondo o munso à beir de uma guerra.

1983 Lançamento, há 38 anos, pela Apple (Steve Jobs ainda como presidente), do Lisa, o primeiro computador pessoal com interface gráfico e rato.

2008 Fidel Castro (1926-2016) renunciou há 13 anos à Presidência do Conselho de Estado de Cuba, sendo substituído pelo seu irmão Raul (n.1931), que também já se afastou.

2014 O Facebook anunciou há 7 anos a compra milionária do WhatsApp.

2015 Jean-Claude Junker, ex-presidente da CE, fez há 6 anos um mea culpa por causa das políticas de austeridade seguidas em países como Grécia, Portugal e Irlanda, considerando que é preciso retirar “as lições da história e não repetir os mesmos erros”.

2018 A RTP anunciou há 3 anos um erro nas votações, no âmbito da primeira semifinal do Festival da Canção, surgindo a canção composta por Jorge Palma e interpretada por Rui David recolocada entre as sete apuradas para a final.

2021 A NASA, com o apoio da Agência Espacial Europeia, e com a ‘Perseverance’, deve chegar esta noite a Marte, à procura de vestígios de vida neste planeta. Imediatamente antes, ou por volta da mesma altura, chegam equipas do Dubai e da China.