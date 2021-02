Portugal regista o número diário de mortes mais baixo desde 1 de janeiro

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.940 novos casos de covid-19 e 67 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado esta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 794.769 infetados e 15.821 óbitos.

De realçar que o número diário de óbitos hoje registado é o mais baixo desde 1 de janeiro, quando se registaram 66 mortes. Dos 67 óbitos, 38 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Centro, 10 no Norte, quatro no Alentejo e dois em Lisboa. Nos arquipélagos não se registou qualquer morte associada à covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região onde continuam a ser diagnosticados a maior parte dos novos casos, tendo registado 975 infeções nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 403 novos contágios, o Centro com 287, o Algarve com 75 e o Alentejo com 49. Na Madeira há mais 140 infetados e nos Açores mais 11.

Por outro lado, o número de internamentos voltou a registar uma quebra muito significativa e desceu pelo quarto dia consecutivo. Há agora, 3.584 pessoas hospitalizadas, menos 235 do que no dia anterior. Nos Cuidados Intensivos estão 669 pessoas, menos 19 do que ontem.

Nas últimas 24 horas, mais 4.404 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando para 691.866 o total de pessoas que venceram a doença no país.

Atualmente existem 87.082 casos ativos de infeção, menos 2.531 do que ontem e as autoridades de saúde têm 100.282 contactos em vigilância.