Euro 2022 mais longe para a seleção de futebol feminina

A visita à Finlândia acabou em derrota, e a seleção nacional vai ter de jogar o play-off para garantir um lugar no Europeu em 2022.

A seleção de futebol feminina perdeu frente à Finlândia por uma bola a zero, na sétima jornada da fase de grupos do apuramento para o Europeu de 2022.

O marcador manteve-se a zeros durante praticamente toda a partida, tendo as finlandesas inaugurado com um golo aos 90+3 minutos, que lhes valeu a vitória e, consequentemente, o apuramento direto para o Campeonato europeu de 2022, já que passaram a arrecadar 19 pontos no grupo.

Portugal, por sua vez, fica como segundo classificado, com 16 pontos, e terá agora de disputar o play-off para assegurar a segunda presença seguida no Europeu.