Aos 54 anos, Cláudia Raia partilha fotografia em biquíni e volta a impressionar fãs

Atriz está de férias no México.

Cláudia Raia, que se encontra de férias no México, utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, para partilhar, com os seus seguidores, novas imagens da viagem . A atriz publicou uma fotografia na praia e voltou a impressionar pela excelente forma física que apresenta aos 54 anos.

"Deliciosamente perdida neste paraíso, com o meu novo chapéu. Vai que alguém me encontra né?", brincou a atriz, na legenda da imagem partilhada no Instagram.

Poucos minutos depois, a imagem já tinha milhares de likes.

“Maravilhosa”, “Belíssima”, “Que arraso”, “Linda”, foram alguns dos comentários deixados na publicação.