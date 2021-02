Brasil reporta mais de 51 mil novos casos de covid-19 e 1.308 mortes

O Brasil registou, nas últimas 24 horas, 51.050 novos casos de covid-19 e 1.308 mortes associadas à doença.

Os dados divulgado esta sexta-feira elevam para 10.081.676 o total de infetados no país desde o início da pandemia e aproximam o país da marca dos 245 mil óbitos – já morreram 244.765 pessoas devido à covid-19.

O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais infetados, atrás dos EUA e da Índia.

Por outro lado, 9.029.159 pessoas conseguiram recuperar da doença.