Estudantes. "Acho que todos já pensámos em colocar termo à vida"

A maioria dos estudantes da Universidade de Coimbra – mais exatamente, 74%, percentagem que corresponde a sete em cada dez alunos – quis desistir do curso durante o primeiro confinamento, sendo que este pensamento nunca ocorreu somente a 26% dos inquiridos.

Esta é uma das grandes conclusões do estudo O Impacto do Confinamento na Academia de Coimbra, levado a cabo pela Associação Académica de Coimbra (AAC).

Aos 22 anos e no quarto ano de Medicina, Ana (nome fictício), apesar de não ser uma pessoa naturalmente otimista, conseguiu «manter a cabeça em ordem dentro das possibilidades».

No segundo semestre do ano letivo passado, cumpriu os objetivos aos quais se propôs, mas essa conquista teve um preço elevado. «A dificuldade aumentou e não nos facilitaram nada a vida, antes pelo contrário, tive um momento, já no final do semestre, em que penso ter atingido o meu limite», admite a rapariga que, à semelhança de 60% dos estudantes da instituição, teve dificuldades em nutrir sentimentos positivos tal como em esperar algo bom do futuro.

«Nunca me senti tão em baixo durante os três anos de curso que completei», conta, admitindo que a sua tábua de salvação, durante as férias de verão, passou por alguns passeios com os pais e amigos que auxiliaram muito a sua saúde mental.

No entanto, «o pouco contacto clínico, fulcral nos últimos anos de curso para consolidar aquilo que se aprende», que se concretizou através de «duas ou três idas ao hospital», desanimou a estudante deslocada que, desde janeiro, se vê obrigada a ir a Coimbra para realizar os exames e tal conduz a que se integre no grupo de 80% de discentes que reiteraram que se sentem habitualmente afetados a nível emocional, com sentimentos de frustração, angústia, ansiedade e nervosismo repetitivos.

«Não me sentia segura porque os casos, em Portugal, só aumentavam e passei três semanas na cidade, sem ir a casa, para garantir a segurança da minha família», acrescenta a jovem. «Vivíamos os momentos de avaliação com falta de distanciamento social à entrada para os mesmos e enquanto os realizávamos», admite.

‘Questiono-me sempre se a pessoa está infetada’

Com a mesma idade de Ana, Francisca Gonçalves está na reta final de Engenharia Química. Natural de Mirandela, estava habituada a viver a cerca de 230km de casa até ao dia em que regressou à cidade do distrito de Bragança sem saber o que esperar.

«Tínhamos zero noção de que isto era assim tão grave. Mandaram-nos duas semanas para casa e pensámos que seriam mais ou menos umas férias», elucida. «Foi um abre-olhos e percebemos que a situação era árdua», afirma a futura engenheira que considera que «os professores quiseram dar uma ajuda» e, na sua faculdade, não foi permitido implementar o método de avaliação de exame que valesse mais de 70%.

Na ótica de Francisca, que manteve as classificações do período pré-pandemia, a qualidade do ensino virtual não está a ser a mesma do ensino presencial. «Quando estou a assistir a uma aula, penso que podia estar a fazer outra coisa, mas depois obrigo-me a acreditar que isto vai passar», assevea.

