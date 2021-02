Presidente da AA de Coimbra: "O Estado não se pode alhear da saúde mental dos estudantes"

Por que decidiram realizar o inquérito ‘Impacto do Confinamento na Academia de Coimbra»’

Ao iniciar o segundo confinamento, sabendo a gravidade do primeiro, decidimos antecipar-nos. Queríamos traçar um quadro global do dia-a-dia do estudante, das suas preocupações, entendendo qual seria o impacto das medidas mais restritivas de circulação. Propomos soluções para que os efeitos da pandemia sejam mitigados e seja feita uma preparação do próximo ano letivo.

A margem de erro é de apenas 3%, podemos falar numa universalização dos resultados?

Tivemos consciência de que queríamos ter representatividade das várias faculdades, dos variados departamentos de cada uma delas, de géneros e nacionalidades. Estas quase 1500 respostas estão divididas também em localização geográfica de origem.

Recolheram os dados entre os dias 17 e 31 de janeiro. Houve desde logo uma grande adesão ou sentiram necessidade de divulgar constantemente o inquérito?

Sentia-se, de facto, o pulsar da academia e as dificuldades que a mesma estava a ter para se adaptar a esta realidade de novo, à transição para a avaliação totalmente digital, estando a decorrer a época de exames de recurso, e havia muita instabilidade emocional e pedagógica. Diria que a partir do segundo ou terceiro dia, já tínhamos as respostas mínimas para concretizar o estudo.

90% dos estudantes sentiram-se recorrentemente fragilizados em termos emocionais.

A vida normal das academias, a relação interpessoal e aquilo que era a normalidade da atividade letiva presencial desvaneceram-se. Também importa referir que os alunos que saíram mais prejudicados são aqueles que tinham práticas laboratoriais e clínica, como os estudantes de Medicina, que tiveram um último semestre completamente dantesco. Como é natural, isso tem implicações nefastas naquilo que eram as expectativas dos alunos porque ninguém ingressou na faculdade para ter aulas digitais. A saúde mental não é uma ilha na vida dos estudantes porque eles são como que uma esponja de toda a sociedade: tudo aquilo que ela sente, é sentido em dobro pelos estudantes.

20% dos estudantes tiveram um ou mais pensamentos suicidas durante o confinamento. Já tinham percecionado que a saúde mental desta população estava degradada a este ponto?

Não tínhamos dados, mas já mantínhamos a SOS Estudante, uma linha telefónica de apoio emocional e prevenção do suicídio que existe graças ao voluntariado. O anonimato é preservado e a entreajuda é possibilitada dentro da própria academia. Acredito que tanto os estudantes do Ensino Secundário como do Ensino Superior constituem duas franjas da sociedade que, por si, têm a tendência para ter debilidades psicológicas, são permeáveis pela pressão psicológica do ensino – em primeira instância, para ingressar na licenciatura ou no mestrado integrado que ambicionam e, em segunda, por quererem ser bem-sucedidos e acompanhar a vida académica – e, não desprezando as restantes faixas etárias, em cenários críticos, a probabilidade de existirem problemas multiplica-se.

