Demi Lovato sofreu três AVC e um enfarte após overdose em 2018

A cantora norte-americana Demi Lovato relevou, no trailer do documetário sobre a sua vida e carreira "Dancing With the Devil", que sofreu três AVC e um enfarte após uma overdose de drogas em 2018.

“Eu tive três AVC e um ataque cardíaco. Os médicos disseram-me que tinha entre cinco a dez minutos [de vida]”, revela a artista. “Eu passei uma linha que nunca deveria ter passado."

A cantora, que se tornou conhecida pela sua participação em projetos da Disney, revelou ainda que ficou "com lesões cerebrais" e que não pode conduzir um carro porque o seu campo de visão ficou afetado. "Tive muitas vidas, como o meu gato. Agora estou na sétima, pronta a voltar a fazer o que amo, que é música", considera.

O documentário tem estreia marcada para o festival SXSW, que se realiza de 16 a 20 de março, e irá estrear no Youtube no dia 23 do mesmo mês.