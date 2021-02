Sondagem: PS à beira da maioria absoluta e chega com 3ª bancada

Responsável Técnico da Eurosondagem: Rui Oliveira e Costa - Politólogo

Com base na 1.ª sondagem após as Presidenciais, que foi editada na semana passada, no histórico dos partidos (alguns bastante recentes), nos resultados das últimas legislativas e dos candidatos presidenciais partidários é possível fazer esta previsão. Até às eleições, o n.º de deputados nos círculos pode mudar atendendo ao recenseamento, exceto os da Emigração, que se mantêm. O principal problema é o Chega, porque tem pouco histórico. A sondagem dá menos 46% que o resultado de André Ventura nas Presidenciais, e mais quase 6 vezes o resultado do Chega nas últimas legislativas. Além disto, os votos do Partido estão distribuídos por todo o país.





Clique na imagem para maior pormenor.

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras) de 7 a 11 de Fevereiro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1195 tentativas de entrevistas e, destas, 173 (14,8%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1022 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 12 de Fevereiro de 2021 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa