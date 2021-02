Georgina recorda dificuldades financeiras: "Sei o que é começar de baixo"

Georgina Rodríguez contou, em entrevista à revista espanhola InStyle, que já passou por momentos muito difíceis.

Apesar da vida de luxo que hoje leva, a empresária recorda que nem sempre foi assim e que passou por algumas dificuldades antes de conhecer Cristiano Ronaldo.

"Agora posso ajudar os outros, é o que mais me satisfaz. Eu também sei o que é começar de baixo e chegar ao fim do mês com o dinheiro contado", disse a namorada do craque português, que é a capa da edição de março da referida revista. "Tenho muita empatia com as pessoas devido às minhas origens humildes", acrescentou.

"É verdade que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz", afirmou.

Recorde-se que Georgina conheceu Cristiano Ronaldo em 2016, quando trabalhava numa loja de moda, em Madrid.

Esta não é a primeira vez que a modelo, de 27 anos, fala sobre a reviravolta que a sua vida sofreu. Georgina já tinha dito, num entrevista à revista MujerHoy, que a sua vida tinha mudado muito, mas a sua “essência não”. A empresária tinha ainda referido que educava os filhos, juntamente com Cristiano Ronaldo, “na base do amor, bondade, respeito, no espírito de sacrifício, na gratidão e consciência de um estilo de vida saudável”, lembrando que o futebolista também viveu uma "infância muito humilde, sem luxos”.

De realçar que Georgina posou rodeada de artigos de luxo para a InStyle. Numa das imagens, partilhada este domingo, a modelo surge nua, coberta apenas por uma mala Gucci, que custa 1.980 euros no site oficial da marca.