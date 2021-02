GNR detém homem que estava foragido há cerca de dois anos para cumprimento de pena de prisão

A GNR deteve, no passado dia 19 de fevereiro, em Torres Vedras, um homem, de 29 anos, para cumprimento de pena de prisão efetiva, no concelho de Torres Vedras.

Em comunicado, esta segunda-feira, a GNR revela que, no seguimento de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito, foragido há cerca de dois anos, se encontrava a residir em Torres Vedras.

Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo ainda sido realizada uma busca domiciliária, que culminou com a apreensão do seguinte material: 11 plantas de canábis e vários materiais relacionados com a plantação, tratamento, secagem e embalamento de canábis.

O suspeito, com antecedentes criminais por furto, foi conduzido para o Estabelecimento Prisional do Linhó, para cumprimento de pena efetiva de cinco anos.