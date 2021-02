Detido homem que ateou fogo em moradia por vingança

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 40 anos, pela presumível prática do crime de incêndio, que deflagrou numa residência do concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

A autoridade explica em comunicado, esta segunda-feira, que o arguido, “movido por um sentimento de vingança contra pessoa com quem mantinha uma relação de proximidade, terá ateado o fogo, com recurso ao seu isqueiro, em materiais facilmente inflamáveis existentes num dos compartimentos da moradia”.

As chamas destruíram parte do conteúdo do quarto e só não se propagaram para toda a estrutura do imóvel devido à pronta intervenção de um residente e dos vizinhos.

O detido será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.