No dia em que é transmitida a entrevista de Meghan e Harry a Oprah, a Rainha fala ao país

Pouco dias depois de o príncipe Harry e Meghan Markle confirmarem o seu afastamento definitivo da família real, ficou a saber-se que a Rainha se prepara para falar ao país, numa emissão televisiva transmitida pela BBC One, no dia 7 de março – uma aparição pública que vai acontecer no mesmo dia em que será transmitida a entrevista cedida por Harry e Meghan a Oprah Winfrey.

Isabel II, que estará ladeada pelo príncipe Carlos e pelo príncipe William, vai falar no âmbito das comemorações do Dia da Commonwealth. A data costuma ser assinalada a 8 de março, contudo, depois de as cerimónias anuais na Abadia de Westminster, em Londres, terem sido adiadas devido à pandemia, a Rainha falará à nação na véspera, 7 de março.

De realçar que, além de um esperado discurso da Rainha, será também exibido um programa pré-gravado, conduzido pela apresentadora Anita Rani, e que contará com a presença de Carlos e Camilla, William e Kate, e ainda da condessa de Wessex, mulher do príncipe Eduardo.

No mesmo dia, a entrevista de Harry e Meghan, com a duração de 90 minutos, será transmitida pela cadeia norte-americana CBS.

Ainda não é sabido, contudo, se a entrevista, que foi gravada na casa dos Sussex em Los Angeles, será emitida no Reino Unido.