Desconfinamento na Inglaterrra começa daqui a duas semanas

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, anunciou que será esta segunda-feira à tarde divulgado o plano de desconfinamento no Reino Unido. No entanto, em comunicado, citado pela imprensa britânica, avança que as aulas presenciais na Inglaterra irão regressar a 8 de março e que haverá algum aliviamento de medidas no contacto social ao ar livre.

"As nossas decisões serão tomadas com base nos dados mais recentes para cada etapa, e seremos cautelosos nessa abordagem para não desfazer o progresso que alcançámos até agora e os sacrifícios que cada um fez", sublinhou.

Os quatro critérios de avaliação para o desconfinamento – o avanço da vacinação, a redução do número de hospitalizações e do número de casos e o controlo da ameaça de novas variantes – estão a ser cumpridos, sendo assim possível que as aulas presenciais possam ser retomadas daqui a duas semanas, a 8 de março. Na mesma data, será também possível visitas individuais a lares e que duas pessoas se possam encontrar ao ar livre.